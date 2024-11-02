Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН – СМИ

Миллиардер и основатель технологических компаний Илон Маск все больше проявляет себя на политическом поприще. Как стало известно американским СМИ, Маск решил навести "мосты" между США и Ираном для снижения градуса обоюдной конфронтации.

Миллиардер Илон Маск провел разговор с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани. Эксцентричный бизнесмен и представитель исламской республики обсудили возможные пути снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Сообщается, что встреча прошла по инициативе Маска. Городом проведения был выбран Нью-Йорк, но конкретное место было тщательно законспирировано.

Детали разговора не раскрываются, но отмечается, что стороны остались удовлетворены обсуждением, передает The New York Times.

Отметим, что западные эксперты прогнозируют жесткую политику Трампа в отношении Ирана. Предполагается, что победивший на выборах президента США Трамп будет пытаться экономически давить на исламскую республику. Однако некоторые аналитики не исключили, что республиканец может пойти на сделку с Тегераном.