Вестник Кавказа

ANAMA и ООН обсудили минную проблему и сотрудничество на COP29

ANAMA и ООН обсудили минную проблему и сотрудничество на COP29
В рамках COP29 в Баку состоялась встреча главы ANAMA с помощником генсекретаря ООН. Обсуждался вопрос о создании в Азербайджане Международного центра передового опыта и обучения в области разминирования.

Председатель правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился 14 ноября в Баку в рамках  COP29 с помощником генерального секретаря ООН, директором регионального бюро программы развития ООН по Европе и СНГ Иваной Живкович.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе был проведен обмен мнениями по вопросу создания в Азербайджане Международного центра передового опыта и обучения в области разминирования.

Программа развития ООН (ПРООН) и ANAMA в мае 2024 года подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию в АР.

Минная проблема Азербайджана, отметил глава ANAMA, угрожает жизни и здоровью людей, наносит ущерб окружающей среде. ОН рассказал гостье о работах, проводимых в Азербайджане для решения этой проблемы.

Помощник генсека ООН отметила высокий уровень организации COP29 азербайджанской стороны и подчеркнула, что борьба с минной угрозой является одним из важнейших направлений деятельности ПРООН в Азербайджане.

Тесное сотрудничество ПРООН и ANAMA имеет многолетнюю историю, оно должно быть продолжено, необходимо расширять потенциал гуманитарного разминирования, согласились участники встречи.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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