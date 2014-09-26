ANAMA и ООН обсудили минную проблему и сотрудничество на COP29

Председатель правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился 14 ноября в Баку в рамках COP29 с помощником генерального секретаря ООН, директором регионального бюро программы развития ООН по Европе и СНГ Иваной Живкович.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе был проведен обмен мнениями по вопросу создания в Азербайджане Международного центра передового опыта и обучения в области разминирования.
Программа развития ООН (ПРООН) и ANAMA в мае 2024 года подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию в АР.
Минная проблема Азербайджана, отметил глава ANAMA, угрожает жизни и здоровью людей, наносит ущерб окружающей среде. ОН рассказал гостье о работах, проводимых в Азербайджане для решения этой проблемы.
Помощник генсека ООН отметила высокий уровень организации COP29 азербайджанской стороны и подчеркнула, что борьба с минной угрозой является одним из важнейших направлений деятельности ПРООН в Азербайджане.
Тесное сотрудничество ПРООН и ANAMA имеет многолетнюю историю, оно должно быть продолжено, необходимо расширять потенциал гуманитарного разминирования, согласились участники встречи.