Правила поведения на горнолыжных курортах могут ввести в России

Горнолыжный отдых в России планируется сделать комфортнее и безопаснее: власти рассматривают проект учреждения особого свода правил поведения на курортах.

Власти планируют ввести в России правила поведения для туристов на горнолыжных курортах, поведал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах»

– Максим Решетников

Отметим, что о необходимости введения правил поведения на горнолыжных курортах ранее заявлял вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Инициатива, по его словам, могла бы способствовать повышению качества оказания туристических услуг на горнолыжных курортах, передает АТОР.

Горнолыжный отдых активно развивается, поэтому власти обратили внимание на эту сферу. Например, в этом году дополнительные меры регулирования были введены в области подготовки инструкторов. Теперь эти специалисты находятся под контролем спортивных федераций.