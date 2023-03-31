Россия может привлечь мигрантов из новых стран

России нужно быть готовой к тому, чтобы привлекать рабочую силу из новых стран, считает Решетников. Он допустил, что в РФ могут появиться трудовые мигранты из Мьянмы.

Трудовые мигранты из новых стран помогут насытить потребность рынка в текущей экономической ситуации, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны"

– Максим Решетников

В качестве возможного поставщика рабочей силы в РФ министр назвал Мьянму, которая обеспечивает мировому рынку 6 млн трудовых мигрантов при численности населения 55 млн человек.

По словам Решетникова, возможность экспорта Мьянмой трудовых ресурсов в Россию обсуждается. Визит делегации Мьянмы в Москву запланирован на 4 марта.

"Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос не простой"

– Максим Решетников