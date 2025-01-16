Вестник Кавказа

Мишустин сообщил об экономическом росте в РФ выше прогнозов

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Премьер Михаил Мишустин выступил перед президентом России Путиным с докладом по итогам оценки экономического развития страны в прошлом году. Согласно отчету премьера, ВВП страны вырос на 4,1%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал доклад президенту РФ Владимиру Путину по ситуации в экономике страны. По словам главы правительства, экономика страны выросла на 4,1%, что стало превышением прогнозов экономистов.  

"Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”

– Михаил Мишустин 

Также премьер РФ сообщил об общих объемах экономического производства в стране в прошлом году. Согласно отчету Мишустина, номинальный ВВП страны в прошлом году достиг 200 трлн рублей, что стало, по словам премьера, "историческим максимумом".

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