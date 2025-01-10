Вестник Кавказа

Экономика Узбекистана выросла на 6,5% за прошлый год

Экономика Узбекистана выросла на 6,5% за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валовой внутренний продукт Узбекистана вырос на 6,5%. Этого удалось достичь во многом за счет иностранных инвесторов.

Экономика Узбекистана показала рост за прошлый год. ВВП страны вырос на 6,5%, составив $115 млрд, сообщил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 

Отмечается, что к росту экономику привели политика открытости и инвестиции. Страна смогла привлечь инвестиций из-за рубежа почти на $35 млрд. 

Президент республики также отметил, что в Узбекистане запустили более 240 крупных проектов на $10 млрд. Экспорт республики составил рекордные $27 млрд.   

Власти Узбекистана намерены добиться показателей инвестиций в экономику страны на уровне $42 млрд.

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