Вестник Кавказа

Названо количество пассажиров, которые воспользовались аэропортами Узбекистана в 2024 году

Названо количество пассажиров, которые воспользовались аэропортами Узбекистана в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 13,5 млн пассажиров обслужили воздушные гавани Узбекистана. Рост числа пассажиров составил порядка 30%.

Аэропорты Узбекистана приняли за минувший год около 13,5 млн пассажиров, рассказали в пресс-службе компании Uzbekistan Airports. 

Сообщается, что из этого числа более 11 млн прибыли или отправились международными рейсами. Около 2,5 млн – внутренними. 

Рост пассажиропотока достиг около 30% по сравнению с показателями 2023 года. 

Всего аэровокзалы центральноазиатской республики обслужили более 110 тыс рейсов, рост числа перелетов составил порядка 33%. 

Также возросли объемы перевозок грузов и почты воздушным путем. За 12 месяцев минувшего года аэропорты Узбекистана приняли на 23% больше грузов, общий объем достиг почти 90 тыс тонн.

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