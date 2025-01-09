Названо количество пассажиров, которые воспользовались аэропортами Узбекистана в 2024 году

Порядка 13,5 млн пассажиров обслужили воздушные гавани Узбекистана. Рост числа пассажиров составил порядка 30%.

Аэропорты Узбекистана приняли за минувший год около 13,5 млн пассажиров, рассказали в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Сообщается, что из этого числа более 11 млн прибыли или отправились международными рейсами. Около 2,5 млн – внутренними.

Рост пассажиропотока достиг около 30% по сравнению с показателями 2023 года.

Всего аэровокзалы центральноазиатской республики обслужили более 110 тыс рейсов, рост числа перелетов составил порядка 33%.

Также возросли объемы перевозок грузов и почты воздушным путем. За 12 месяцев минувшего года аэропорты Узбекистана приняли на 23% больше грузов, общий объем достиг почти 90 тыс тонн.