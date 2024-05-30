Россия и Саудовская Аравия займутся взаимным туризмом

Россия и Саудовская Аравия до конца года подпишут меморандум о сотрудничестве в вопросе развития взаимного туризма.
Перспективы увеличения роста турпотока между странами обсудили на онлайн-встрече российский глава Минэкономразвития Максим Решетников и саудовский глава Минтуризма Ахмед Аль-Хатиб.
"По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости турпродуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года"
– МЭР
Решетников отметил, что туризм между РФ и Саудовской Аравией может выйти на кардинально новый уровень.
В этом году среди жителей арабской страны резко вырос интерес к отдыху в России - за первое полугодие турпоток увеличился в 12 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас гражданам Саудовской Аравии для посещения РФ требуется оформить электронную визу.