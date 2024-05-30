Вестник Кавказа

Россия и Саудовская Аравия займутся взаимным туризмом

Угощение водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Россией и Саудовской Аравией планируется улучшить авиасообщение и снять визовые вопросы. Страны договорились активно развивать взаимный туризм.

Россия и Саудовская Аравия до конца года подпишут меморандум о сотрудничестве в вопросе развития взаимного туризма.

Перспективы увеличения роста турпотока между странами обсудили на онлайн-встрече российский глава Минэкономразвития Максим Решетников и саудовский глава Минтуризма Ахмед Аль-Хатиб.

"По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости турпродуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года"

– МЭР

Решетников отметил, что туризм между РФ и Саудовской Аравией может выйти на кардинально новый уровень.

В этом году среди жителей арабской страны резко вырос интерес к отдыху в России - за первое полугодие турпоток увеличился в 12 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас гражданам Саудовской Аравии для посещения РФ требуется оформить электронную визу.

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