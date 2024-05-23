Россия ждет туристов из Саудовской Аравии

Россия заинтересована в туристах из Саудовской Аравии – с развитием авиасообщения по итогам текущего 2024 года ожидается рост турпотока из этой страны на 60%, а всего турпотока из арабских стран – минимум в два раза.

Россия планирует по итогам 2024 года принять в 2,6 раза больше туристов из Саудовской Аравии, - более 20 тысяч человек, рассказала директор центра по развитию международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова.

"В 2024 году Россия планирует принять у себя более 20 тысяч туристов из Саудовской Аравии, что почти в 2,6 раза больше показателя 2023 года (7,8 тысячи)"

- Юлия Максутова

Если будет активно развиваться прямое авиасообщение и будет упрощен визовый режим между Саудовской Аравией и Россией, взаимный турпоток может быть увеличен на 60%, а в целом въездной турпоток из арабских стран в Росстю может увеличиться минимум в 2 раза, - добавили в ЦСР, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия – направление для россиян очень популярное: большей частью это определяется паломничеством в святые места - Мекку и Медину, но едут в страну и светские туристы - в Эр-Рияд, в Джидду, и этот поток растет: в минувшем 2023 году Саудовскую Аравию посетило 106 тыс российских туристов.

Ожидается, что в скором времени арабские авиаперевозчики введут чартерные рейсы из Джидды и Эр-Рияда в Москву и Санкт-Петербург.