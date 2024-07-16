Крымский мост принял на 17% больше пассажиров

Только за три месяца (с мая по июль) Крымский мост принял около 900 тыс человек, что на 17% больше, чем в такое же время в 2023 году. Власти Крыма следят, чтобы все автомобилисты были в безопасности и чувствовали себя комфортно в пути.

С мая по июль нынешнего года Крымский мост пользовался большей популярностью, чем в предыдущем: за это время по нему проехало около 900 тыс машин. Рост составил 17% в сравнении с 2023 годом, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

"С мая по июль по нему в оба направления проследовало почти 900 тыс. пассажиров в автомобилях и автобусах. Это на 17% больше чем за аналогичный период 2023 года"

- Максим Решетников

Он сообщил, что крайне важно поддерживать безопасность тогда, когда мост заполнен автомобилистами. Для этого там оборудованы специальные пункты для досмотра. Проверка одной машины занимает не более 6 минут, а чтобы проверить целый автобус потребуется около 15 минут.

Ранее вовремя крупного затора количество досмотровых бригад увеличили в 5 раз до 70 единиц. Это помогло и очередь действительно начала сокращаться. В районе переправы крымские власти также поставили биотуалеты и раздавали питьевую воду. Для тех, кто почувствовал недомогание, дежурили машины скорой помощи.