Досматривать автомобили будут быстрее на Крымском мосту

Количество бригад, которые досматривают автомобили на Крымском мосту, увеличили, чтобы ликвидировать образовавшуюся ранее пробку. Число машин в заторе постепенно снижается.

До 70 бригад теперь занимаются досмотром автомобилей на Крымском мосту. Их число увеличили из-за образовавшегося затора. Об этом рассказал руководитель Крыма Сергей Аксенов.

"Задача "растащить" пробки на Крымском мосту. Сейчас до 70 досмотровых бригад работает (вне сезона - 14), в пять раз их количество увеличили. Все съезды, карманы на подходах к мосту задействованы для досмотра"

- Сергей Аксенов

В последние дни около 1 тыс автомобилей ежедневно ожидает досмотра для разрешения проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани. Люди могут стоять в очереди более трех часов. К вечеру количество машин снижается, как и время ожидания, и достигает 300 автомобилей.

Сообщается, что к двум часам дня количество машин в заторе снизилось до 690 единиц.

Как ранее писал «Вестник Кавказа», в районе переправы организовали выдачу питьевой воды и биотуалеты. Рядом дежурят бригады скорой помощи для тех, кто почувствует себя плохо, стоя в пробке в такую жару.