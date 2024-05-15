Крымский мост снова собирает очереди на Кубани

По состоянию на 9 часов утра на пункте пропуска на Крымском мосту скопилось уже 1311 автомобилей – причем очередь только со стороны Тамани, со стороны Керчи очередей транспорта нет, проезд свободен.

Поток желающих отдохнуть в Крыму, несмотря на сложную пожарную обстановку в ряде регионов полуострова, растет с каждой минутой – только сегодня с утра очередь к пропускным пунктам на Крымский мост выросла с 670 автомобилей в 5 часов утра до 1311 в 9 часов, сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 1311 транспортных средств. Время ожидания – более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет"

- Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ

Стоит отметить, что уже с утра в районе переправы установилась сильная жара, и прождать три часа – задача непростая: здесь уже развернули восемь пунктов выдачи питьевой воды и биотуалеты, а на подъездах к мосту работают волонтеры.

Также здесь дежурят несколько машин скорой медицинской помощи, бригады медиков которых готовы оказать перую помощь ожидающим в случае теплового удара, сообщилив пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.