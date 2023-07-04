Крымский мост отмечает шесть лет работы

Крымскому мосту, соединяющему полуостров с материковой частью России, сегодня исполняется шесть лет – в теперь уже далеком 2018 году в этот день его открыл президент Российской Федерации Владимир Путин.

Крымскому мосту сегодня исполняется шесть лет – наверное, возраст небольшой, тем не менее, транспортная артерия, протянувшаяся через него из кубанской Тамани до крымской Керчи и далее – к столице полуострова городу Симферополю, прочно связала новый регион с материковой частью России.

За это время мост пережил многое – дважды подвергался атакам, неоднократно останавливался на ремонт, в летний высокий сезон собирал пробки из автомобилистов, но всегда исправно соединял Крым с большой Россией, передает "АиФ-Крым".

Несмотря на все перипетии, величественное уникальное сооружение продолжает исправно обеспечивать самый быстрый и удобный проезд между Кубанью и Крымом, чем вот уже шесть лет пользуются и грузоперевозчики, и железнодорожники, и туристы – по проложенному над Черным морем дорожному полотну за это время проехали более 26 миллионов машин.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что нынешним летом заторы перед Крымским мостом станут короче – их сократят за счет новых пунктов досмотра, которые появятся на подходах к транспортной артерии к началу туристического сезона.