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Досмотр на Крымском мосту: что нужно знать?

Досмотр на Крымском мосту: что нужно знать?
© Фото: Сайт Минтранса РФ
Как подготовиться к досмотру на Крымском мосту и быстрее пройти необходимые процедуры? Минтранс опубликовал памятку туристам.

Туристы, томящиеся в пробка на подъезде к Крымскому мосту, могут заранее подготовиться к процедуре досмотра.

Досмотр на Крымском мосту аналогичен тому, что проходят пассажиры в аэропортах - это значит, что досматривается все, и автомобиль, и багаж, напоминает Минтранс РФ.

Полезно знать:

  1. Если в машине очень много вещей, то ее направят в сканер, где очередь движется медленно. Так что, лучше тем, кто едет на отдых налегке.
  2. Багаж лучше упаковать так, чтобы его можно было быстро достать и отправить на проверку в интроскоп.
  3. Ручная проверка багажа проходит быстрее, если вещи упакованы аккуратно, а в автомобиле ничего не валяется.
  4. Как бы ни манила пустая правая полоса - движение по ней запрещено, нарушителей отправят в конец очереди. Эта полоса выделена для автобусов, автомобилей экстренных служб, волонтеров.
  5. Документы всех путешественников лучше всего подготовить заранее и держать в прямом доступе, а не искать по сумкам в последний момент.
  6. Для удобства туристов туалетные комнаты можно найти через каждые 500 м.
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