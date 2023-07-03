Крымские отельеры пошли навстречу запаздывающим туристам

Опубликовано: 17:33, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские отельеры не намерены вводить штрафные санкции в отношении автотуристов, попавших в многокилометровую пробку на подъезде к Крымскому мосту, пойдет им навстречу и вся туристическая отрасль полуострова.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на Крымском мосту, где в 13-километровой пробке для прохождения обязательного досмотра встали автотуристы, выехавшие на отдых на полуостров, вызвала беспокойство не только у самих отдыхающих, но и у туроператоров, опасающихся санкций из-за опозданий туристов ко времени заселения в гостиницы, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы… прогнозировали ее заранее и сигнализировали об этом. Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", - заверил он, передает "Интерфакс".

"Мы абсолютно уверены, что ситуация решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу"

- Илья Уманский

Напомним, с начала второго летнего месяца на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Сначала она достигала 9 км, однако сегодня увеличилась до 13 км. В регионе стоит 30-градусная жара, в связи с чем у моста дежурят спасатели, которые раздают водителям и их пассажирам питьевую воду.