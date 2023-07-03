Крымский мост встал в пробку

Опубликовано: 11:11, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Девятикилометровая пробка образовалась на Крымском мосту 1 июля, однако 3 июля она уменьшилась до 8 км. Власти республики делают все для быстрого пропуска отдыхающих.

Власти Республики Крым прокомментировали пробки, образовавшиеся на Крымском мосту.

Так, помощник главы региона Олег Крючков заявил, что руководство делает все для ликвидации пробки и быстрого пропуска желающих отдохнуть на полуострове. По его словам, вопросы, связанные с пробкой, регулирует Минтранс РФ.

В свою очередь глава транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил, что по данным на 07:00 мск длина пробки составляет 8 км.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 07:00 пробка - 8 км, время ожидания - до 5 часов"

- Николай Лукашенко

При этом он отметил, что пробка в обратном направлении составляет 0,5 км, а время ожидания – 40 минут.

Пробки на Крымском мосту

Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля и к вечеру того же дня она достигла 7 км со стороны Краснодарского края. 2 июля пробка на мосту составляла уже 6,5 км. При этом сообщалось, что заторов в обратном направлении не было.