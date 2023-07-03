Крымский мост встал в пробку

Власти Республики Крым прокомментировали пробки, образовавшиеся на Крымском мосту.
Так, помощник главы региона Олег Крючков заявил, что руководство делает все для ликвидации пробки и быстрого пропуска желающих отдохнуть на полуострове. По его словам, вопросы, связанные с пробкой, регулирует Минтранс РФ.
В свою очередь глава транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил, что по данным на 07:00 мск длина пробки составляет 8 км.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 07:00 пробка - 8 км, время ожидания - до 5 часов"
- Николай Лукашенко
При этом он отметил, что пробка в обратном направлении составляет 0,5 км, а время ожидания – 40 минут.
Пробки на Крымском мосту
Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля и к вечеру того же дня она достигла 7 км со стороны Краснодарского края. 2 июля пробка на мосту составляла уже 6,5 км. При этом сообщалось, что заторов в обратном направлении не было.