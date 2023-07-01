Крымский мост ждут 9 км машин

Опубликовано: 23:05, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередь из желающих пересечь Крымский мост со стороны Кубани растягивалась на 9 км.

Со стороны Краснодарского края из автомобилей на Крымский мост образовалась очередь протяженностью 9 км.

По данным главы Минтранса Крыма Николая Лукашенко, по состоянию на 20:00 мск субботы, образовавшаяся со стороны Краснодарского края очередь составила 7 км, со стороны Крыма сократилась до 0,5 км.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 20:00 мск: пробка - 7 км, время ожидания - до 4 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на это же время: пробка - 0,5 км, время ожидания - 40 минут"

– Николай Лукашенко

Ранее Оперштаб Краснодарского края сообщал об увеличении очереди из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани до 9 км.