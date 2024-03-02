Крымский мост к лету поедет быстрее

Власти Крыма намерены сократить время ожидания въезда на Крымский мост за счет введения в эксплуатацию новых пунктов досмотра. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Аксенов.
Создать новые пункты пропуска планируется к началу туристического сезона.
"Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры"
– Сергей Аксенов
По словам главы региона, нагрузка на автомобильный и железнодорожный мост существенно возросла из-за закрытия симферопольского аэропорта. При этом власти предпринимают все необходимые меры, чтобы улучшить логистику в регион.