Крымский мост к лету поедет быстрее

Заторы перед Крымским мостом планируется сократить за счет новых пунктов пропусков. Сократить время ожидания перед въездом предполагается к началу летнего сезона.

Власти Крыма намерены сократить время ожидания въезда на Крымский мост за счет введения в эксплуатацию новых пунктов досмотра. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Аксенов.

Создать новые пункты пропуска планируется к началу туристического сезона.

"Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры"

– Сергей Аксенов

По словам главы региона, нагрузка на автомобильный и железнодорожный мост существенно возросла из-за закрытия симферопольского аэропорта. При этом власти предпринимают все необходимые меры, чтобы улучшить логистику в регион.