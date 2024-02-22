Крымский мост снова едет без пробок

Очередь на Крымском мосту ликвидирована. Со стороны Керчи автомобили проезжают беспрепятственно.

Движение по Крымскому мосту вновь восстановлена и очередь, которая скопилась до этого, была устранена. Об этом сообщил telegram-канал, который рассказывает о дорожной обстановке на подъезде к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет"

- telegram-канал, освещающий дорожную ситуацию в районе Крымского моста

Ранее сообщалось, что в пятницу Крымский мост дважды был перекрыт. Движение не осуществлялось в течение часа, из-за чего на подъезде к мосту скопилось несколько сотен автомобилей.

Движение по мосту разрешено для общественного транспорта и личных легковых автомобилей.