Россияне стали оплачивать отдых в Крыму заранее

В Крыму сообщили, что туристы стали заранее оплачивать бронь в отелях республики. В Минкурорта назвали это хорошим признаком.
Министр курорта Республики Крым Вадим Волченко сообщил о востребованности курортов региона среди россиян в межсезонье.
Он отметил, что сегодня туристы сразу оплачивают бронь за отдых, что для местных отельеров является хорошим признаком.
"Год назад в это время значительно ниже был уровень бронирования, чем сейчас. В сохраняющихся логистических ограничениях по авиасообщению ожидания достаточно оптимистичны"
- Вадим Волченко