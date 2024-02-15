Вестник Кавказа

Россияне стали оплачивать отдых в Крыму заранее

Россияне стали оплачивать отдых в Крыму заранее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму сообщили, что туристы стали заранее оплачивать бронь в отелях республики. В Минкурорта назвали это хорошим признаком.

Министр курорта Республики Крым Вадим Волченко сообщил о востребованности курортов региона среди россиян в межсезонье.

Он отметил, что сегодня туристы сразу оплачивают бронь за отдых, что для местных отельеров является хорошим признаком.

"Год назад в это время значительно ниже был уровень бронирования, чем сейчас. В сохраняющихся логистических ограничениях по авиасообщению ожидания достаточно оптимистичны"

- Вадим Волченко

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