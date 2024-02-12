Вестник Кавказа
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Крымский мост начал собирать очереди

Крымский мост начал собирать очереди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на подъезде к Крымскому мосту начали собираться очереди – их причиной стали остановки движения, которые сегодня вводились на трассе дважды: из-за того, что пункты не успевают досматривать автомобили, их накопилось почти 900.

На Крымском мосту под вечер начали собираться очереди к досмотровым пунктам – они выросли после второй за день остановки движения, сообщает Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация", освещающий ситуацию.

"17:00. В очереди со стороны Тамани находится 193 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 690 транспортных средств"

- Telegram-канал "Крымский мост"

Ждать проезда по мосту со стороны Тамани приходится примерно час, а со стороны Керчи - более двух часов, передает "Интерфакс".

Напомним, сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов – все они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, однако в сообщениях Telegram-канала речь обычно идет о машинах, ожидающих ручного досмотра.

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