Верхний Ларс сейчас: проезда ожидает свыше 100 фур

В Северной Осетии в пробке на границе с Грузией стоит сотня большегрузов. Движение на дороге для такого вида транспорта временно запрещено.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" по-прежнему сохраняется пробка из крупногабаритных транспортных средств. Об этом информирует 16 февраля ЦОДД Северной Осетии.

Там отметили, что на Военно-грузинской дороге временно запрещен проезд большегрузов. Сейчас там в очереди стоят 103 грузовика.

Дорогу Мцхета-Степанцминда-Ларс время от времени приходится закрывать из-за возможных лавин и снегопадов.