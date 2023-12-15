Вестник Кавказа
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Россия потратит на железную дорогу к Черному морю более 667 млрд рублей

Россия потратит на железную дорогу к Черному морю более 667 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В инфраструктуру Азово-Черноморской железной дороги будет потрачено свыше 667 млрд рублей в течение шести лет. С помощью новой инфраструктуры удастся увеличить пропускную способность магистрали.

Российские власти намерены вложить 667,8 млрд рублей в инфраструктуру железной дороги в направлении побережья Черного и Азовского моря. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства РФ. 

Эти деньги планируется освоить до 2030 года. 

Отмечается, что сейчас в этом направлении перевозятся грузы в объеме более 125 млн тонн. 

Через 6 лет это количество планируется увеличить до 152 млн тонн. 

Ранее отмечалось, что российские власти намерены разработать высокоскоростную железную дорогу в южном направлении.

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