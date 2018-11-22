Высокоскоростная железная дорога на юг: проект прорабатывается

Минфин России прокомментировал возможность строительства высокоскоростной магистрали на Юг России. Изначально о планах проложить ВСМ в южную часть РФ заявил Владимир Путин.
Министерство финансов России ведет работу над проектов прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали на российский юг, рассказали в ведомстве.
"Проект находится на стадии проработки"
– министерство
Ранее в Минфине отмечали, что стоимость реализации проекта такой ВСМ пока не согласована.
О возможности строительства высокоскоростной железной дороги на юг заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такая дорога, проложенная, например, до Адлера сыграла бы важную роль в сфере туризма.
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