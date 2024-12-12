Вестник Кавказа

Туристическая инфраструктура в России привлекла внимание инвесторов

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инфраструктура для туристов в России стала привлекательным вложением в среде инвесторов в 2024 году. Ими было вложено 652 млрд рублей в строительство отелей, гостиниц, горнолыжных комплексов и в улучшение качества сервиса. Это 1,5 раз больше прошлогодних показателей.

Инвесторы увеличили вложения в туристическую инфраструктуру в России на 14% в минувшем году: они достигли 652 млрд рублей, что в 1,5 раз больше прошлогодних показателей, передал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников связывает рост инвестиций с развитием внутреннего туризма: в стране создаются новые отели, гостиницы, горные курорты и активно улучшается качество сервиса.

«Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом национальном проекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли»

- Максим Решетников

В данный момент реализуется 218 проектов по строительству отелей, аквапарков, парков развлечений и горнолыжных комплексов в рамках программы льготного кредитования. В прошлом месяце объявили новый отбор.

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