Вестник Кавказа

Деловой туризм в России пришел в норму впервые с 2020 года

Деловой туризм в России пришел в норму впервые с 2020 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России в 2024 году деловой туризм вернулся к допандемийному уровню и превысил его. В список наиболее популярных для командировок городов вошел Сочи.

В России рынок делового туризма в этом году достигнет 1 трлн рублей, будут превышены показатели 2019 года, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Деловой туризм первым полностью восстановился после пандемии и падения рынка, связанного с началом СВО в 2022 году. Количество внутренних командировок увеличилось на 18%"

– сообщение

В рамках бизнес-туризма бронирования в гостиницах возросли на 5–7 %, чаще стали проводиться корпоративные мероприятия и события, чаще организуются командировки.

Главными городами, связанными с деловыми поездками в РФ, стали Москва, Петербург, Екатеринбург, а также Сочи и Казань, передает "Интерфакс-туризм".

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