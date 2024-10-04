Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Михаил Евдокимов рассказал об интересе российского бизнеса к Азербайджану. Он отметил, что компании с большим удовольствием работают в этой стране.

Российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов на Каспийской строительной неделе рассказал об активной работе компаний и предприятий из России в республике.

Он отметил, что это связано с активным развитием строительного рынка Азербайджана. Посол подчеркнул, что 55 компаний из РФ участвуют в данном мероприятии.

«Есть те, кто готов поставлять различные строительные решения и материалы из России, а есть компании, которые начинают локализацию производства в Азербайджане»

- Михаил Евдокимов

Дипломат заявил, что российские компании и организации работают в Азербайджане с большим удовольствием и интересом. По его словам, это заметно на примерах Баку и освобожденных территорий.