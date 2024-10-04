Вестник Кавказа

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ
© Фото: Trend
Михаил Евдокимов рассказал об интересе российского бизнеса к Азербайджану. Он отметил, что компании с большим удовольствием работают в этой стране.

Российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов на Каспийской строительной неделе рассказал об активной работе компаний и предприятий из России в республике.

Он отметил, что это связано с активным развитием строительного рынка Азербайджана. Посол подчеркнул, что 55 компаний из РФ участвуют в данном мероприятии.

«Есть те, кто готов поставлять различные строительные решения и материалы из России, а есть компании, которые начинают локализацию производства в Азербайджане»

- Михаил Евдокимов

Дипломат заявил, что российские компании и организации работают в Азербайджане с большим удовольствием и интересом. По его словам, это заметно на примерах Баку и освобожденных территорий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
585 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге

В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы