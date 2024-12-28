Вестник Кавказа

Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Россия возвращает себе туристическую привлекательность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на санкции, Россия набирает все большую популярность у иностранных туристов: только за 11 месяцев прошлого года в стране побывали около четырех миллионов иностранных туристов.

Около 4 млн иностранных туристов побывали в России в январе-ноябре 2024 года – страна становится все более привлекательной для путешественников, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее"

- глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников

Столь значительный рост – результат работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, совершенствования инфраструктуры гостеприимства, а также создания благоприятных условий для въезда в страну, отметил министр, передает РИА Новости.

И это – не предел: инициированный президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект о туризму подразумевает к 2030 году четырехкратный рост турпотока - до 16 млн туристов в год.

Особый интерес для путешествий по России отмечают подавляющее большинство опрошенных в Иране, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Китае и Омане. Большинство из них отмечают уникальную природу страны, интересные города, достопримечательности, дружелюбие жителей и вполне доступные цены на туристические услуги, продукты питания и промышленные товары.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туроператоры назвали еще одну причину приостановки бронирования Анапы

Туроператоры назвали еще одну причину приостановки бронирования Анапы

Адыгея за год приняла 560 тыс туристов

Адыгея за год приняла 560 тыс туристов

&quot;Новый Херсонес&quot; установил рекорд по посещениям за новогодние праздники

"Новый Херсонес" установил рекорд по посещениям за новогодние праздники

До курорта &quot;Архыз&quot; запустили бесплатные шаттлы

До курорта "Архыз" запустили бесплатные шаттлы

Туристическая инфраструктура в России привлекла внимание инвесторов

Туристическая инфраструктура в России привлекла внимание инвесторов

Землетрясения в Сочи 2025: почему происходят и ждать ли сильных разрушений?

Землетрясения в Сочи 2025: почему происходят и ждать ли сильных разрушений?

Почти в 1,5 раза больше туристов посетили заповедник и нацпарк в Сочи

Почти в 1,5 раза больше туристов посетили заповедник и нацпарк в Сочи

Новый год на Кубани отпраздновали полмиллиона туристов

Новый год на Кубани отпраздновали полмиллиона туристов

Курорты Кубани вошли в число самых бюджетных направлений для отдыха в январе

Курорты Кубани вошли в число самых бюджетных направлений для отдыха в январе

Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы