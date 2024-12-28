Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Несмотря на санкции, Россия набирает все большую популярность у иностранных туристов: только за 11 месяцев прошлого года в стране побывали около четырех миллионов иностранных туристов.

Около 4 млн иностранных туристов побывали в России в январе-ноябре 2024 года – страна становится все более привлекательной для путешественников, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее"

- глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников

Столь значительный рост – результат работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, совершенствования инфраструктуры гостеприимства, а также создания благоприятных условий для въезда в страну, отметил министр, передает РИА Новости.

И это – не предел: инициированный президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект о туризму подразумевает к 2030 году четырехкратный рост турпотока - до 16 млн туристов в год.

Особый интерес для путешествий по России отмечают подавляющее большинство опрошенных в Иране, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Китае и Омане. Большинство из них отмечают уникальную природу страны, интересные города, достопримечательности, дружелюбие жителей и вполне доступные цены на туристические услуги, продукты питания и промышленные товары.