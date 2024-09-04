Вестник Кавказа

Треть горнолыжных трасс в России готовы к использованию

Треть горнолыжных трасс в России готовы к использованию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты проверили 540 горнолыжных трасс на российских курортах, подтвердили их готовность к использованию и определили уровень сложности. Это около трети всех трасс в РФ.

Российские курорты начали готовиться к зимнему сезону: сейчас квалификацию прошли 540 горнолыжных трасс общей длиной в 500 км. Это составляет треть всех существующих трасс в стране, рассказал руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

«Отдельной точкой роста у нас остается горнолыжный туризм, одно из ключевых направлений отдыха зимой, поэтому в регионах не только строятся, но и классифицируются новые трассы. <…> По ним определен уровень сложности по каждой трассе, и туристы могут выбрать то, что подходит, с учетом их навыков и возможностей»

- Максим Решетников

Он отметил, что за 4 года в России стало в 5 раз больше горнолыжных трасс, в будущем их число будет только увеличиваться. Больше всего их на курортах Кубани, Алтая и Кемеровской области.

Также министр подчеркнул важность обеспечения безопасности на горнолыжных курортах. Все ответственные ведомства – МЧС, МВД и Ростехнадзор должны ликвидировать любую возможную опасность.

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