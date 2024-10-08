Россияне выбирают горнолыжные курорты Сочи

Подавляющее большинство бронирований горнолыжных курортов в России приходится на Краснодарский край, а точнее Сочи. Второе и третье место делят курорты Северного Кавказа и Шерегеш (Кемеровская область).

Российские туристы в основном предпочитают горнолыжные курорты Кубани, сообщает РСТ со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

Сочинские "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна" выбрали для бронирования 74% россиян. На курорты Северного Кавказа вместе взятые (в том числе "Архыз" и "Домбай") пришлось 10% от общего числа бронирований на зиму. Кемеровский "Шерегеш" также предпочли 10% туристов из России.

Кроме того, в пресс-службе туроператора назвали примерные цены и среднюю продолжительность туров на самые популярные горнолыжные курорты России. Отдых на сочинских курортах длится в среднем пять дней и обойдется в 90,1 тыс рублей. Тур на "Шерегеш" будет дороже – 96,1 тыс рублей. На этом курорте отдыхают 6 дней. Покататься на лыжах в "Архызе" стоит порядка 70,6 рублей, средняя продолжительность тура – 5 дней.