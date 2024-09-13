Минэкономразвития РФ: ЕАЭС стал ключевым рынком для Армении

Максим Решетников заявил, что евразийская интеграция помогла Армении нарастить товарооборот. Он отметил, что Москва и Ереван находят общий язык, несмотря на разногласия.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью изданию «Спутник Армения» рассказал, что благодаря евразийской интеграции Армения нарастила товарооборот и увеличила экспорт.

Министр заявил, что с момента вступления в ЕАЭС товарооборот Армении со странами Союза вырос в 6 раз, а экспорт – в 15 раз. Он отметил, что в основном это произошло за счет развития отношений с Россией.

«По сути, страны ЕАЭС стали ключевыми партнерами Республики. А их удельный вес в торговле Армении вырос с 27% почти до 40%. В основном за счет развития отношений с Россией»

- Максим Решетников

Глава ведомства подчеркнул, что партнерство в рамках ЕАЭС помогает Еревану поддерживать высокие темпы экономического роста. Так, страна закупает сырье по ценам ниже среднемировых и увеличивает конкурентоспособность экспорта.

Говоря о работающих в России гражданах Армении, Решетников сказал, что они трудятся на тех же условиях, что и россияне, а на денежные переводы приходятся 5% ВВП Армении.

Он сообщил, что внешнее давление никак не мешает активному сотрудничать. Министр уточнил, что сегодня в Армении реализуется порядка 60 крупных российских бизнес-проектов, в том числе в сфере IT и высоких технологий. При этом руководитель министерства перечислил и другие отрасли.

«Много проектов и в других не менее важных для нас отраслях: горнодобыче, обработке, стройке. Российские компании инвестировали в Армении в добычу медно-молибденовых руд, в производство алюминиевой фольги. Так, на Агаракском медно-молибденовом комбинате добывают и обогащают руду до 3,7 млн тонн в год. Крупный проект реализуется по развитию железнодорожной инфраструктуры в Южном Кавказе»

- Максим Решетников

Решетников отметил, что такие проекты говорят о заинтересованности к совместной работе, добавив, что важно поддерживать и реализовывать потенциал сотрудничества.

Он подчеркнул, что сотрудничество в IT-cфере и высоких технологиях развивается очень быстро благодаря активности со стороны российского бизнеса. В качестве примера министр привел компанию «Яндекс». При этом менее крупные игроки также готовы к выходу на армянский рынок.

«Во-первых, в Армении представлены практически все его сервисы. Это и Yandex Go, и Доставка, и Карты, Медиасервисы и Образование. Во-вторых, запускаются новые проекты, такие как "Beyond ML", который занимается продвижением B2B-сервисов и технологий в республике. В-третьих, Яндекс теперь сам готовит себе кадры: Школы программирования уже работают в Ванадзоре и Гюмри»

- Максим Решетников

Решетников заявил, что все это способствует росту экономики Армении. Он отметил, что, несмотря на разногласия, Москва и Ереван всегда находят общий язык благодаря регулярным контактам президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

«Подтверждений спада не видим. Приток наших компаний в Армению уже был отмечен. Если посмотреть данные по товарообороту, то он также только растет. Причем за три предыдущих года почти в 3 раза. Положительная динамика сохраняется и в этом году»

- глава Минэкономразвития РФ

В заключение министр сказал, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы экономическая повестка двух стран была динамичной и насыщенной и охватывала как можно больше отраслей.