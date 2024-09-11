Из-за объективных причин создание курорта "Новая Анапа" приостановлено. В будущем его строительство должно возобновиться, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Понятно, что сейчас то, что касается проектирования «Новой Анапы» приостановилось, по естественным причинам. По большому счету будут подвижки на какое-то разумное время. Стратегически не отказываемся, "Новую Анапу" надо развивать"
- Максим Решетников
Регион объективно нуждается в возведении нового крупного курорта, передало издание РБК Краснодар слова политика.
Отметим, что решение создать курорт "Новая Анапа" в станице Благовещенской было принято еще три года назад. Там должно было появится свыше 15 тыс дополнительных номеров и вся нужна инфраструктура для отдыха. Согласно прогнозам, на объекте могли бы отдыхать около 3 млн туристов ежегодно.