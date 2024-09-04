Вестник Кавказа

Курорт "Новая Анапа" откроется к 2032 году

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
К 2032 году будет построен курорт "Новая Анапа". Прогнозируемый турпоток – более 2,8 млн отдыхающих в год.

Проект строительства круглогодичного семейного курорта "Новая Анапа" будет реализован к 2032 году. С учетом прогнозируемого турпотока более чем 2,8 млн отдыхающих в год, проект обещает стать значимым элементом туристической инфраструктуры региона.

"Создаваемый номерной фонд составит 15,3 тыс. единиц, предполагаемый туристско-экскурсионный поток - более 2,8 млн человек в год, проект планируется реализовать к 2032 году"

– Департамент информационной политики Краснодарского края

Инициатива по созданию курорта развернулась в районе станицы Благовещенской между Черным морем и Кизилташским лиманом. Планируется, что курорт будет включать в себя разнообразные семейные развлечения, гостиничные комплексы, рестораны, аквапарки, спортивные площадки, а также места для оздоровления и отдыха.

Одним из ключевых принципов при реализации проекта является сохранение экосистемы региона и максимальное использование уникальных природных ресурсов. Курорт "Новая Анапа" рассчитан на сотрудничество с научными исследовательскими центрами для моделирования наименее воздействующих на природу методов строительства и эксплуатации.

Внедрение проекта курорта "Новая Анапа" не только стимулирует развитие туристической индустрии региона, но и способствует росту экономики через создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру и привлечение дополнительных финансовых потоков.

Прогнозируемый успешный запуск курорта "Новая Анапа" создаст условия для долгосрочного развития туризма в регионе, а также содействует улучшению имиджа местности как современного и комфортабельного направления для семейного отдыха.

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