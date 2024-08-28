Платные парковки в центре Анапы введут в этом году

Парковка в центре Анапы вскоре станет платной. Стоимость составит 40 рублей в час, нововведение охватит курортные зоны, уточнили в мэрии.

В Анапе до конца года будет введена плата за парковку в центре города, проинформировала городская администрация.

«До конца года заработают организованные парковки в центральной части города. Тариф составит 40 рублей в час. На первом этапе будет охвачена вся курортная часть города»

– мэрия

Местные жители смогут сэкономить на парковке, оформив годовой абонемент - он обойдется в 6,5 тыс рублей. Бесплатно парковаться в Анапе смогут льготные категории граждан, в том числе ветераны войны и труда, многодетные родители. Также платить за парковку не придется владельцам электромобилей.