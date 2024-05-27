Платных парковок не будет у школ и больниц в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии определили места, где запрещено размещать платные парковки. Платные парковки стали незаконными возле школ, больниц и объектов культуры и спорта, муниципальных учреждений.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал закон, которым запрещается размещать платные парковки на некоторых территориях.

Так, запрет введен на размещение платных парковок на территориях возле школ, других образовательных учреждений, больниц и поликлиник, учреждений культуры, возле органов власти, а также рядом с организациями, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. Также запрещено организовывать такие парковки на земельных участках многоквартирных домов.

Закон призван защитить интересы жителей и поможет организации более доступной инфраструктуры для парковки в КБР.

Также к 1 сентября в республике был проведен ремонт автодорог к 24 образовательным учреждениям - школам и детским садам. Всего отремонтировано было около 50 км дорожного полотна, обустроены пешеходные переходы, установлены знаки, организованы бесплатные пришкольные парковки. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».