Ингушетия не будет строить дома без парковок

Власти Ингушетии отказываются от строительства жилых домов и ряда социальных объектов без удобных паркингов – к такому решению привел рост личных транспортных средств жителей республики.

В Ингушетии больше не будут строить многоквартирные дома, торгово-развлекательные центры и социально значимые объекты без больших автостоянок перед ними, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Поручил правительству республики не выдавать разрешения на строительство новых объектов без предусмотренных мест для парковки. Это касается многоквартирных домов, торговых, медицинских центров и других объектов с высокой проходимостью и транспортной нагрузкой"

- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Как пояснил глава республики, принимая такое решение, в первую очередь он руководствовался комфортом и безопасностью граждан, поскольку рост числа личных автомобилей граждан требует иного подхода к планированию инфраструктуры. При этом задача застройщиков - предусмотреть парковки у зданий, чтобы избежать стихийных стоянок, передает "Интерфакс".

Помимо этого, достаточное число стоянок избавит города республики от пробок, а также возникающих на этой почве ДТП и конфликтов. Так что все проекты таких объектов теперь в обязательном порядке будут предусматривать паркинги, подчеркнул глава республики.