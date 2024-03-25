Вестник Кавказа

Платной парковки станет больше в Сочи

Платной парковки станет больше в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще почти 10 сочинских улиц присоединятся к платному парковочному пространству, предупредили власти города. В администрации уточнили названия мест, за парковку в которых туристам и местным жителям нужно будет заплатить. 

Платное пространство для парковки расширяется в Сочи, уведомили в городской администрации. 

Власти пояснили, что число улиц с платной парковкой вырастет на треть. Сейчас их в городе 16, а с понедельника станет 24. 

"С 8 апреля на территории Сочи платное парковочное пространство начнет действовать на улицах Войкова, Карла Либкнехта, Кубанской, Парковой, Советской, Туапсинской и Нагорной в Центральном районе, а также на улице Учительской в Хостинском районе" 

– мэрия 

Новые платные парковки снабдят щитами с необходимой информацией, их обозначат разметкой и дорожными знаками. 

Уточняется, что это лишь первый этап проекта в 2024 году. В рамках второго этапа платными станут парковки в Лазаревском. Заплатить за то, чтобы оставить машину, станет необходимо и на некоторых улицах в других районах Сочи. 

Напомним, платная парковка была введена в Сочи с осени. 

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