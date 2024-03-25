Платной парковки станет больше в Сочи

Платное пространство для парковки расширяется в Сочи, уведомили в городской администрации.
Власти пояснили, что число улиц с платной парковкой вырастет на треть. Сейчас их в городе 16, а с понедельника станет 24.
"С 8 апреля на территории Сочи платное парковочное пространство начнет действовать на улицах Войкова, Карла Либкнехта, Кубанской, Парковой, Советской, Туапсинской и Нагорной в Центральном районе, а также на улице Учительской в Хостинском районе"
– мэрия
Новые платные парковки снабдят щитами с необходимой информацией, их обозначат разметкой и дорожными знаками.
Уточняется, что это лишь первый этап проекта в 2024 году. В рамках второго этапа платными станут парковки в Лазаревском. Заплатить за то, чтобы оставить машину, станет необходимо и на некоторых улицах в других районах Сочи.
Напомним, платная парковка была введена в Сочи с осени.