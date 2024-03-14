Вестник Кавказа

Махачкала обзавелась платной парковкой

Махачкала обзавелась платной парковкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале появилась платная парковка, она расположена вокруг рынка №2. Стоимость – 50 рублей в час, за нарушение правил водитель должен будет заплатить 1000 рублей.

На улицах вокруг рынка №2 в Махачкале заработала платная парковка, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана.

Цена за пребывание на парковке составит 50 рублей за час, но водители могут не платить за нее, если машина припаркована менее 15 минут. Нарушителям предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Отмечается, что за парковку могут не платить участники ВОВ, герои СССР и России, инвалиды и сопровождающие их лица. В администрации добавили, что перечень будет дополнен.

Оплатить парковку можно будет через специальные аппараты, которые установлены на парковочных местах. Для продления времени стоянки машины предусмотрено также приложение RuParking

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