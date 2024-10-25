"Архыз" рекордно рано открыл сезон катания

Горнолыжный курорт "Архыз" открывает сезон. В этом году трассы готовы принять туристов рекордно рано, передает ТАСС.
"Впервые с 2013 года горнолыжный сезон на "Архызе" открываем в середине ноября. Это стало возможным благодаря ранним снегопадам и современному техническому оснащению по оснежению трасс курорта"
– пресс-служба курорта
"Архыз" - пока первый из южных горных курортов страны, который уже принимает любителей кататься на лыжах и сноубордах. Первой доступной гостям трассой стала трасса северного склона длиной 1,38 тыс м на высоте 2,5 тыс м.
"В ближайшее время туристам будут доступны и другие трассы северного склона, а горнолыжные трассы южного склона начнут работать ближе к декабрю"
– курорт
Кататься на "Архызе" обычно можно до конца апреля, продолжительность сезона зависит от погодных условий.