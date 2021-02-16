Лидеров армянского национализма силой доставят в суд

Роберт Кочарян и Сейран Оганян, а также Юрий Хачатуров сегодня не явились на судебное заседание в Ереване – судья постановил, что в следующий раз полиция должна принудительно привести их в суд.

Фигуранты уголовного дела о попытке свержения конституционного строя Армении – один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта и бывший президент Роберт Кочарян, один из организаторов массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы в 1992 году и бывший министр обороны Сейран Оганян, а также экс-глава Генштаба Армении Юрий Хачатуров – будут принудительно приведены на очередное заседание суда.

Такое решение принял сегодня судья Саркис Петросян по итогам заседания, на которое пришел только один из фигурантов – экс-вице-премьер Армен Геворкян.

Адвокаты Кочаряна, Оганяна и Хачатурова пояснили, что у подзащитных формально нет статуса обвиняемых – он не прописан в документах, информация не фиксировалась и на предыдущих заседаниях.

Однако судья пояснил, что всем им сообщили заранее о дате и времени проведения заседания, но они проигнорировали его. Таким образом, подчеркнул Петросян, Кочарян, Оганян и Хачатуров проявили неуважение к суду

"Суд постановил обеспечить принудительный привод Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна в зал заседания, поручив выполнение решения начальнику полиции Армении"

– судья

Новое заседание состоится через две недели, оно назначено на 28 ноября.

Ереван закрывает тему "карабахского клана"

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, доведение до логического итога судебных дел против врагов правящего режима Никола Пашиняна было ожидаемым. "Националисты из "карабахского клана" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна – единственная существенная оппозиция власти Пашиняна. Именно они организуют протестные движения в Армении, как "Тавуш во имя родины" Баграта Галстаняна в этом году. Именно они играют на националистических и реваншистских настроениях армянского общества, мешая официальному Еревану полноценно контролировать события в республике. И именно они создают угрозу устойчивости ситуации в регионе, поскольку сохраняют влияние в армии. Заключение Кочаряна и Оганяна в тюрьму нанесет тяжелый удар по противникам Никола Пашиняна", - прежде всего сказал он.

"Националистам важно показать, что они неподконтрольны официальным властям и являются самостоятельной силой в Армении, потому Кочарян с Оганяном и Хачатуровым и не ходят в суд. То есть это политическая акция. Власти, в свою очередь, хотят продемонстрировать, что никакой силы у националистов нет, они обычные граждане, к которым политически реально применить принуждение. Кроме того, сопротивление, которое наверняка будет оказано, можно использовать для возбуждения новых уголовных дел против врагов Никола Пашиняна. Сейчас они проходят только как свидетели, но при желании – и по истечении срока неприкосновенности – их будет легко переквалифицировать в обвиняемых. Так или иначе к 2026 году, когда пройдут очередные парламентские выборы в Армении, правительство сделает максимум для того, чтобы ведущие оппозиционные силы были лишены лидеров и народной поддержки", - подчеркнул Андрей Петров.

"Осуждение лидеров армянского национализма может стать одним из элементов армяно-азербайджанского урегулирования отношений. Армения вряд ли когда-либо станет судить их за преступления против человечности, совершенные в Азербайджане в годы Карабахской войны, – однако Роберт Кочарян родом из азербайджанского Карабаха и вполне может быть выдан Баку для осуждения наравне с другими лидерами карабахского сепаратизма, уже находящимися под следствием. Из армянской тюрьмы экс-президент еще сможет представлять угрозу Николу Пашиняну, а из азербайджанской – уже нет. Пока что армянские власти ведут явный торг с закулисными группами влияния о судьбе лидеров националистов, но стоит ожидать, что с ростом идейной и финансовой независимости Армении от диаспоры Пашиняну будет все проще принимать решениям по политическим соперникам. В том числе по их выдаче азербайджанскому правосудию", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".