Власти заберут у Роберта Кочаряна наворованные активы

Роберт Кочарян и Гагик Царукян должны быть лишены собственности на десятки домов и машин, а также различных ценных бумаг стоимостью в сотни миллионов долларов – с таким требованием армянские прокуроры обратились в суд.

Экс-президент Армении, один из лидеров армянского национализма Роберт Кочарян в скором времени может лишиться нелегально полученного имущества. Речь идет о десятках зданий и сотнях миллионов долларов, о национализации которых армянская Генпрокуратура направила запрос в суд.

Уточняется, что у Кочаряна и его приближенных следствие обнаружило 25 объектов недвижимости, перешедших в их собственность незаконно. Также изъятию подлежат ценные бумаги рыночной стоимостью в $4 млн и пять автомобилей. Прокуроры настаивают на выводе Роберта Кочаряна из руководства 16 предприятий, действующих как в Армении, так и за ее пределами.

Еще у лидера "карабахского клана" следствие нашло нелегальные долговые требования на $25 млн и $89 млн на счетах граждан, не замешанных в кочаряновских махинациях – следователи считают, что так Кочарян прятал свои деньги от властей.

Аналогичная судьба должна постигнуть и лидера крупнейшей в прошлом армянской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – у предпринимателя нашли в нелегальной собственности сразу 79 зданий и 42 автомобиля, акции в почти 40 предприятиях, права долговых требований на $161 млн, $41 млн займов и $220 млн, заработанных на эксплуатации преступным путем полученного имущества.