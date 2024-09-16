Вестник Кавказа

Астрахань вводит туристический налог с 2025 года

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астрахани с 1 января начнет действовать туристический налог. В ближайшем году он составит 1%, затем будет постоянно расти.

Туристический налог появится в Астрахани с 1 января 2025 года, решение принято депутатами местной Гордумы.

"Сегодня на заседании городской думы депутаты приняли решение установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" туристический налог"

– сообщение

Уже известно, что в первый год действия налог составит 1% от налоговой базы, во второй вырастет вдвое, к 2029 году достигнет 5%. Собранные средства планируется направлять на поддержание и развитие туристической инфраструктуры города.

Ожидается, что внедрение нового налога не отпугнет туристов и летом 2025 года Астрахань примет обычное количество отдыхающих.

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