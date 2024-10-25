Туристический налог заплатят гости Сочи с нового года

Сочинские власти утвердили введение туристического налога в городе-курорте, который пришел на смену курортному сбору. Его нужно будет выплачивать уже с 2025 года.

Туристам в Сочи совсем скоро необходимо будет платить новый налог во время отдыха, решение о его введении приняли депутаты сочинского горсобрания.

Как уточнили в администрации города-курорта, туристический надо будет выплачивать начиная с первого дня будущего года. Самим туристам ни о чем беспокоиться будет не нужно: места размещения, такие как отели и гостиницы, санатории и гостевые дома из федерального реестра будут прибавлять новый налог к стоимости проживания. Узнать, какую сумму они выплатили, гости смогут из платежных документов, где он будет выделен в отдельную строку. Ставка – 1%.

Ранее на протяжении семи лет в Сочи проводился эксперимент, в рамках которого туристы платили курортный сбор. За это время удалось собрать свыше 1,7 млрд рублей, которые были направлены на создание и развитие курортной инфраструктуры. Стоит отметить, что средства от туристического налога не имеют никаких ограничений по сферам, на которые их можно расходовать.