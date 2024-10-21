Сочи принял семимиллионного туриста

Торжественная встреча семимиллионного путешественника произошла в Сочи. Почетным гостем стала туристка из Ижевска, приехавшая на курорт вместе с семьей.

Сегодня в Сочи торжественно приняли 7-миллионного туриста. Ей оказалась путешественница из Ижевска, приехавшая на краснодарский курорт вместе с семьей – мужем и двумя сыновьями, рассказал глава города Андрей Прошунин.

«Им стала Эльвира Пушина из Ижевска. В дни осенних каникул она приехала в Сочи вместе с супругом Дмитрием и двумя сыновьями – Русланом и Романом. Очень радостно оттого, что в нашем городе семьи предпочитают отдыхать в любой сезон. А Пушины делают это каждый год, не изменяя традициям. Сейчас впервые приехали в санаторий с оздоровлением. Добро пожаловать!»

- Андрей Прошунин

6-миллионного туриста Сочи принял еще в прошлом месяце. Ей оказалась москвичка, приехавшая на отпуск с мужем.

Напомним, что сочинские власти хотят принять почти 1,5 млн туристов в бархатный сезон. Так, по итогам 2024 года курорт может увеличить турпоток до 8 млн человек.