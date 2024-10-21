Вестник Кавказа

Сочи принял семимиллионного туриста

Сочи принял семимиллионного туриста
© Фото: telegram-канал Андрея Прошунина
Торжественная встреча семимиллионного путешественника произошла в Сочи. Почетным гостем стала туристка из Ижевска, приехавшая на курорт вместе с семьей.

Сегодня в Сочи торжественно приняли 7-миллионного туриста. Ей оказалась путешественница из Ижевска, приехавшая на краснодарский курорт вместе с семьей – мужем и двумя сыновьями, рассказал глава города Андрей Прошунин.

«Им стала Эльвира Пушина из Ижевска. В дни осенних каникул она приехала в Сочи вместе с супругом Дмитрием и двумя сыновьями – Русланом и Романом. Очень радостно оттого, что в нашем городе семьи предпочитают отдыхать в любой сезон. А Пушины делают это каждый год, не изменяя традициям. Сейчас впервые приехали в санаторий с оздоровлением. Добро пожаловать!»

- Андрей Прошунин

6-миллионного туриста Сочи принял еще в прошлом месяце. Ей оказалась москвичка, приехавшая на отпуск с мужем.

Напомним, что сочинские власти хотят принять почти 1,5 млн туристов в бархатный сезон. Так, по итогам 2024 года курорт может увеличить турпоток до 8 млн человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Самые популярные направления у россиян в ноябрьские праздники

Самые популярные направления у россиян в ноябрьские праздники

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Когда закончится летний сезон на Роза Хутор?

Когда закончится летний сезон на Роза Хутор?

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Геленджик примет международную парусную регату

Геленджик примет международную парусную регату

Побережье в Ейске очистили от мусора

Побережье в Ейске очистили от мусора

Сочинские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Сочинские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Автотуристы в России предпочитают Краснодарский край

Автотуристы в России предпочитают Краснодарский край

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы