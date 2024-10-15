Сколько туристов отдохнут в Сочи в бархатный сезон 2024?

На отдых в Сочи в бархатный сезон в 2024 году приедут 1,4 млн туристов – на такие показатели турпотока рассчитывают власти. На данный момент отели и гостиницы Сочи загружены более чем на 80%.

Свой отдых в Сочи в бархатный сезон по его итогам проведут 1,4 млн гостей, планами поделился мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Глава города поведал, что во время высокого сезона Сочи выбрали для отдыха 4,7 млн гостей. Власти, осознавая ответственность, реализовали серьезные меры для обеспечения безопасности и удобства туристов – в течение всего лета в городе действовал оперативный штаб, быстро решавший проблемные вопросы, рассказал градоначальник в интервью "Интерфаксу".

"Сейчас в "бархатный" сезон загрузка отелей и гостиниц превышает 80%, всего мы планируем принять 1,4 млн гостей. В целом, идем на новый исторический рекорд. Прогнозируем, что по итогам года туристический поток превысит 8 млн человек"

– Прошунин

Мэр также озвучил и прогнозы на Новый год 2025. По его словам, на данный момент средства размещения забронированы на 40%, однако ближе к новогодним праздникам загрузка увеличится более чем вдвое и превысит 90% – в общей сложности в Сочи отдохнут свыше 300 тыс человек.

Кроме того, в новогодние каникулы снова будет работать оперативный штаб – он откроется в декабре.

Когда начинается и заканчивается бархатный сезон в Сочи?

Начало бархатного сезона в Сочи приходится на начало сентября. Конец бархатного сезона – примерно середина октября, иногда раньше, иногда позже. В 2024 году синоптики обещали теплую осень, так что предполагалось, что он продлится дольше обычного. Однако на прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон в Сочи завершится все же в середине месяца.