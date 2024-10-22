Подозреваемому в растрате бывшему мэру Сочи продлили арест

Суд решил продлить меру пресечения для бывшего сочинского мэра. Он будет находиться под арестом еще несколько месяцев.

Бывшему мэру Сочи предстоит провести под арестом еще по меньшей мере три месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы.

Судья постановил, что Алексей Копайгородский будет находиться под арестом до 17 февраля следующего года.

В свою очередь, его адвокат отметил, что они собираются обжаловать данное решение.

Напомним, бывшего сочинского градоначальника арестовали в двадцатых числах сентября. Его обвиняют в особо крупной растрате денежных средств.