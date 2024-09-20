Вестник Кавказа

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи арестован в Москве
© Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский отправится под стражу. Соответствующую меру пресечения для бывшего чиновника выбрал суд в Москве. Мужчина был задержан сегодня.

Руководивший городом-курортом Сочи на протяжении более чем пяти лет Алексей Копайгородский был отправлен в СИЗО в Москве, согласно решению судьи о мере пресечения по делу о растрате.

Судья Мещанского суда Москвы огласила решение некоторое время назад. Из него следует, что экс-мэр арестован на срок до 18 ноября, передает РИА Новости.

Отметим, что Копайгородский проходит обвиняемым по делу о растрате, причем в крупном размере. В случае если его признают виновным, ему грозит заключение на срок до 19 лет и крупный штраф.

По словам адвоката бывшего градоначальника Павла Зайцева, его подзащитный не признает своей вины.

Напомним, ранее сегодня проводились обыски у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и у эс-заммэра Олега Бурлева. Последний некоторое время был и.о. мэра после ухода Копайгородского.

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