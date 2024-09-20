Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Экс-главе Сочи грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в крупной растрате. Бывшего чиновника поймали в ЛНР.

Тюремное заключение и крупный денежный штраф грозит бывшему руководителю Сочи Алексею Копайгородскому, сообщает пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Экс-чиновника обвиняют по части 4 статье 160 УК РФ ("присвоение и растрата"). Копайгородский может лишиться свободы на 10 лет, добавили в суде.

Отмечается, что сейчас рассматривается ходатайство о заключении бывшего сочинского мэра под стражу. Его поймали в Луганской Народной Республике.

Стоит добавить, что в должность градоначальника Копайгородский вступил в сентябре 2019 года. До этого он был вице-губернатором Кубани по внутренним делам.