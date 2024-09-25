Суд арестовал банковский счет бывшей жены Копайгородского

Арестован кредитный банковский счет бывшей жены сочинского градоначальника Алексея Копайгородского, Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на эти средства, передает ТАСС.
"Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны - денежные средства в размере 99 660 760,31 рублей, хранящихся на кредитном расчетном счете, открытом в АО "Альфа-банк". Решение вступило в законную силу"
– постановление
Решение об аресте кредитного счета принято в связи с тем, что имущество имеет отношение к экс-чиновнику. Также под арестом имущество других родственников бывшего мэра, в том числе его матери.
Копайгородский обвиняется в растрате в особо крупном размере, за это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший градоначальник в настоящее время находится под стражей, он подал апелляцию по вопросу о своем аресте.
Копайгородский подал в отставку в середине мая 2024 года. Пост главы курорта он занимал с сентября 2019 года.