Правоохранители стран мира обсуждают борьбу с изменением климата на COP29

Представители правоохранительных органов со всего мира обсуждают возможности для вклада в борьбу с климатическими изменениями в рамках специального мероприятия на COP29.

Событие, посвященное вкладу правоохранительных органов в борьбу с изменениями климата, проходит сегодня утром на климатической конференции COP29 в Баку.

Название сессии высокого уровня – "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата". В мероприятии участвует и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В ходе сессии выступил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что защитить Землю от экологических преступлений получится только если ответственные органы объединят свои усилия.

Алиев также подчеркнул, что совершение экологических нарушений влечет строгое наказание в Азербайджане, передает Report.

"Мы активно принимаем меры по защите окружающей среды. В частности, ведутся расследования экологических преступлений и ущерба, нанесенного в период 30-летней оккупации азербайджанских земель. В рамках климатических мероприятий крайне важно объединить усилия ради будущих поколений"

– Кямран Алиев